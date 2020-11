Russiske hospitaler mangler akut lægemidler til coronapatienter

Det samlede smittetal i Rusland har denne uge passeret to millioner, mens det officielle dødstal nu lyder 35.311. Alene fredag er dødstallet steget med 461.

Samtidig oplever flere russiske hospitaler en alvorlig mangel på lægemidler, der bruges til behandling af coronapatienter.

Muligheden for at købe nye lægemidler er begrænset på grund af høj efterspørgsel, oplyser distributører og læger.

Rusland, der har registreret det femtehøjeste antal smittede i verden under pandemien, kæmper ligesom mange andre lande med en ny bølge af coronavirusset.

Sundhedsvæsenet - især uden for hovedstaden, Moskva - er tæt på at bukke under for presset, skriver Reuters.

Læger i flere regioner melder om stor mangel på antibiotika, antivirale lægemidler og anden medicin, som bruges til behandling af patienter, der er indlagt med covid-19.

- Overlæger ringer til mig med få minutters mellemrum og bønfalder mig om medicin. De har intet til at behandle deres patienter. Og jeg har intet, jeg kan tilbyde dem, siger en anonym medejer af en virksomhed, der distribuerer lægemidler i Rusland.

Ruslands sundhedsministerium er ikke vendt tilbage med en kommentar på sagen, skriver Reuters.

Men i sidste uge sagde Dmitrij Peskov, der er talsmand for præsident Vladimir Putin, at han var bekendt med problemet.

- Vi ved, at der er mangel i visse regioner, det er uacceptabelt. Regeringen arbejder hårdt på at forebygge det.