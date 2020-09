Russiske faldskærmstropper deltager i øvelse i Hviderusland

Det sker på et tidspunkt, hvor Hvideruslands regime forsøger at nedkæmpe en folkelig opstand. Den er opstået efter et præsidentvalg præget af beskyldninger om omfattende valgsvindel.

Hviderussisk politi tilbageholdt lørdag mindst 46 demonstranter. Tusindvis af mennesker var samlet i Minsk til nye protester mod styret omkring præsident Aleksandr Lukasjenko.

Demonstranterne krævede, at en fængslet protestleder, den 38-årige Maria Kolesnikova, bliver sat på fri fod.

Omkring 5000 demonstranter, hvoraf mange var kvinder, råbte slogans mod præsidenten i den centrale del af Minsk. Nogle slog på gryder med skeer. Andre råbte "bring vores Masha tilbage". Det henviser til Maria Kolesnikovas øgenavn.

Politiet skal have handlet voldeligt i forbindelse med tilbageholdelserne. Kvinder skal være blevet kastet ind i biler, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Tv-billeder viste lørdag, at mænd iklædt sorte masker og grønne uniformer uden varsel tilbageholdt de kvindelige demonstranter.

Nogle kvinder forsøgte at svare igen ved at fjerne maskerne på de uniformerede mænd. En video viser, at politiet med hårdhændede metoder smed kvindelige demonstranter ind i politivogne.

Det er forventet, at der søndag vil være nye omfattende protester i Minsk.

38-årige Kolesnikova blev tidligere på ugen fængslet, efter at hun havde modsat sig en tvungen udvisning ved at rive sit pas itu.