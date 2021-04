Russisk spionstrid med Tjekkiet vækker dyb bekymring i Nato

Det sker, efter at Tjekkiet har sagt, at to russiske spioner, der beskyldes for et giftangreb i Storbritannien i 2018, står bag en dødelig eksplosion i et tjekkisk våbendepot fire år tidligere.

- Nato-landene udtrykker dyb bekymring over de destabiliserende handlinger, som Rusland fortsætter med at udføre i det euro-atlantiske område - blandt andet på alliancens territorium, og de står sammen med Tjekkiet i fuld solidaritet, siger de 30 Nato-allierede i en erklæring.

Striden om eksplosionen i våbendepotet, som Rusland afviser at have nogen tilknytning til, har ført til udvisninger af diplomater og fremstår som den hårdeste konfrontation siden kommunismens fald i 1989.

Den tjekkiske regering advarede onsdag Moskva om, at flere russiske diplomater vil blive udvist fra Tjekkiet, hvis 20 tjekker, som er udvist fra Rusland, ikke får lov til at vende tilbage inden for et døgn.

Russerne har kaldt dette ultimatum for "uacceptabelt".

Baggrunden for konflikten er en eksplosion i et ammunitionslager i Tjekkiet i 2014. Ifølge den tjekkiske regering var russiske agenter involveret i eksplosionen i en skov i Tjekkiet. Vinduerne blev blæst ud, og skoler i nærheden blev evakueret. Over en måned senere blev resterne af to mænd, der arbejdede på stedet, fundet.

Et motiv for den påståede handling er der ikke nogen oplysninger om, men sagen skaber strid mellem de to lande.

Tjekkiet udviste i weekenden 18 russiske diplomater. Det var efter at have afsløret, at Rusland formentlig stod bag eksplosionen i 2014.

Det fik Rusland til at svare igen og udvise 20 tjekkiske diplomater på ambassaden i Moskva.

Rusland har langt flere diplomater på sin ambassade i Tjekkiets hovedstad, Prag, end Tjekkiet har på sin i Moskva.

De to russiske spioner, som tjekkerne mistænker for angrebet på våbendepotet, gik ifølge Tjekkiet under navnene Ruslan Bosjirov og Aleksandr Petrov, og de skulle være en del af en eliteenhed i Ruslands militære efterretningstjeneste GRU.

Storbritannien anklagede de to russere in absentia for drabsforsøg efter giftangrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal og dennes datter med nervegiften Novitjok i den engelske by Salisbury i 2018.

Kreml har afvist at være involveret i forgiftningen, som ved et tilfælde medførte en anden britisk statsborgers død.