Russisk regionalvalg er lakmusprøve for oppositionen

Valgforskere venter, at 29 procent af de russiske vælgere vil stemme ved regionalvalget. Det afholdes over flere dage for at mindske risikoen for coronasmitte.

Søndag afsluttes et tre dage langt regionalt valg i Rusland. Her kan oppositionen få testet, hvor udbredt modstanden er mod styret omkring præsident Vladimir Putin.

Der er blevet stemt i 18 provinser og territorier. Dertil kommer 11 provinsforsamlinger og 22 regionale hovedstæder.

I Khabarovsk omkring 8000 kilometer øst for Moskva har titusindvis af mennesker demonstreret mange weekender i træk mod Putins beslutning om at afsætte regionens drabssigtede guvernør. Guvernøren tilhører partiet Liberaldemokraterne.

Han var trodsig over for Moskva, og pludselig dukkede sikkerhedsfolk i camouflageuniformer op og anholdt ham. Han anklages for mistanke om, at han på en eller anden måde var involveret i drab for næsten 20 år siden.

Demonstrationerne i Khabarovsk er blandt de største og mest omfattende, Putin har været ude for i sin regeringstid. Der er også ulmende uro eller utilfredshed i flere andre regioner.

I Ruslands tredjestørste by, Novosibirsk, står både Kommunistpartiet og den Navalnyj-ledede opposition stærkt. Under sit besøg i byen anklagede oppositionslederen Aleksej Navalnyj flere lokale ledende politikere fra Forenet Rusland for korruption. Forenet Rusland er tæt forbundet med Putin.

Valget i Novosibirsk bliver derfor opfattet som en lakmusprøve for oppositionens taktik og Moskvas reaktioner op til næste års parlamentsvalg.

Navalnyj selv er fortsat indlagt på et hospital i Berlin. Her har læger konstateret, at han blev forgiftet under et besøg i Sibirien i sidste måned. Ingen har kunnet fastslå, hvem der stod bag. Kreml afviser at have noget med sagen at gøre.

Navalnyj var på rundrejse for at mane til sammenhold i kampen mod Forenet Rusland, da han blev syg.

Navalnyjs parti har opfordret russerne til at stemme på alle andre end Forenet Rusland. Partiet dominerer parlamentet og mange regionale administrationer.

- Stem på en kommunist. Stem på en liberal demokrat. Alt er bedre end Forenet Rusland, siger Navalnyjs tilhængere.

En række Kreml-støttede partier er ifølge den uafhængige nyhedstjeneste Meduza alene dannet for at splitte oppositionen.

Valget overvåges ikke af uafhængige observatører fra OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Hvor udbredt utilfredsheden er med Kreml, vil først blive klart om flere dage. Det tager flere døgn at tælle stemmerne op.