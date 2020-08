Russisk regeringskritiker på hospitalet efter overfald

Zjukov er en velkendt blogger i Rusland. Han har arbejdet for Ekko Moskva, siden staten nedlagde forbud mod hans egen online videokanal. Det gjorde den i december sidste år.

Videoerne, hvori han stiller sig kritisk over for regeringen, tiltrak mange seere.

Han har blandt andet interviewet den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, som i øjeblikket bliver behandlet på et hospital i Berlin efter angiveligt at være blevet forgiftet.

Der er blevet offentliggjort billeder på sociale medier af Zjukovs skader. Ifølge talspersoner for ham blev han slået i hovedet, mens han lå på jorden.

To ukendte gerningsmænd skal angiveligt have stået bag overfaldet Zjukov, som skete søndag uden for hans lejlighed.

Ifølge øjenvidner skal de to gerningsmænd efterfølgende være kørt væk på scootere.

Zjukov er en fremtrædende kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin, og har sagt, at han gerne selv vil være præsident.

Han har haft en fremtrædende rolle i oppositionens protester mod Vladimir Putin.

Tidligere søndag sagde Zjukov, at han var blevet ekskluderet fra et kursus på en kandidatuddannelse på et fremtrædende universitet i Moskva.

Universitet skal have fortalt ham, at beslutningen var taget på baggrund af "ordrer oppefra".

Ifølge kritikere af den russiske regering bliver de i større grad udsat for overfald, efter at en ændring i den russiske forfatning er stemt igennem. Den giver Putin mulighed for at blive siddende på magten i længere tid.