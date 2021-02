Russisk politi anholder demonstranter før dom over Navalnyj

Russisk politi er begyndt at anholde demonstranter, som opholder sig tæt ved den domstol i Moskva, som tirsdag skal afsige dom over systemkritikeren Aleksej Navalnyj.

Den 44-årige aktivist og oppositionspolitiker er anklaget for at have brudt vilkårene for en betinget dom, som han fik i 2014.

De russiske fængselsmyndigheder mener derfor, at han nu må afsone dommen på op til tre et halvt års fængsel. Det er det, domstolen skal tage stilling til tirsdag. Navalnyj siger, at sagen mod ham er politisk motiveret.

Navalnyj blev anholdt og ført til et fængsel, da han landede i Moskvas lufthavn søndag den 17. januar. Han vendte hjem efter at være blevet behandlet i Tyskland for et nervegiftangreb.

Ifølge Navalnyj stod den russiske regering bag angrebet. Men det har Rusland afvist gentagne gange.

Navalnyj mener, at han ikke har kunnet leve op til vilkårene for den betingede dom, netop fordi han har modtaget behandling i Tyskland.

I Tyskland lå han i kunstig koma som en del af sin behandling.

Navalnyj og hans tilhængere mener, at der med retsmødet er tale om en skueproces, som er politisk motiveret, og som har til formål at stoppe Navalnyjs politiske aktivisme.

Russisk politi tilbageholdt søndag flere end 5300 mennesker ved forskellige regeringsfjendtlige demonstrationer i en række af Ruslands større byer.

Det viser en opgørelse fra den uafhængige overvågningsgruppe OVD-Info.

Demonstrationerne er iværksat som reaktion på anholdelsen og behandlingen af Aleksej Navalnyj.

Det britiske BBC er til stede ved protesterne ved domstolen tirsdag. Dets reporter på stedet rapporterer, at demonstranterne er modløse. De tror ikke på, at Navalnyj kan undgå en fængselsdom.