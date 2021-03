Russisk politi anholder 200 ved møde i oppositionen

Mødet skulle have været en lejlighed for politikere fra oppositionen til at lære hinanden at kende forud for det parlamentsvalg, der efter planen skal finde sted om et halvt år.

Politi i Moskva har lørdag afbrudt et møde for oppositionspolitikere og anholdt omkring 200 mennesker. Det er stort set alle deltagerne.

Oppositionen håber at kunne samle opbakning nok til at vælte præsident Vladimir Putin. Ved mødet skulle de have talt om en fælles indsats for at bryde det magtmonopol, Putin og hans parti, Forenede Rusland, har.

Politikerne skulle have været samlet både lørdag og søndag til konference i organisationen Forenede Demokrater. Men mødet blev afbrudt efter halvanden time, da politiet trængte ind og anholdt de fleste.

En række fremtrædende personer er blandt de anholdte, herunder Ilja Jasjin, som er en af Moskvas ledende kommunalpolitikere, og Vladimir Kara-Murza, der er en af Ruslands mest kendte Putin-kritikere. Han har overlevet to giftangreb.

Også den tidligere borgmester i Jekaterinburg, Jevgenij Rojsman, og et medlem af byrådet i Moskva, Julija Galjamina, er blandt de anholdte.

Flere journalister, der var til stede for at dække konferencen, blev midlertidigt tilbageholdt på det hotel, hvor mødet blev holdt.

Nogle af de anholdte har oplyst, at politiet vil sigte dem for at samarbejde med en uønsket organisation.

Politiet meddelte oprindeligt, at mødet involverede en organisation, der er "uønsket i Rusland".

Uafhængige russiske medier påpeger, at Forenede Demokrater ikke er forbudt i Rusland.

Senere lød det fra politiet, at mødet var blevet lukket på grund af brud på coronareglerne.

- Magthaverne er bange for enhver form for konkurrence ved valget. Derfor truer de deres modstandere, skriver medarbejdere til den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj på beskedtjenesten Telegram.

Meningsmålinger viser lige nu, at oppositionen faktisk har en chance mod Putin ved valget i efteråret. Forenede Rusland står til blot 27 procents opbakning.

Politiske iagttagere siger, at det kan ændre sig, når valgkampen går i gang.