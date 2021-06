Russisk opposition slås itu af Navalnyj-dom

Ruslands i forvejen trængte opposition blev onsdag tildelt et nyt slag, da en domstol i Moskva erklærede flere organisationer med forbindelse til den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj for "ekstremistiske".

Et træk, der med et snuptag har gjort organisationerne ulovlige og forhindret flere af Navalnyjs nærmeste allierede i at stille op ved det russiske parlamentsvalg senere på året.

Afgørelsen kan blandt andet betyde enden for Navalnyjs fond til bekæmpelse af korruption (FBK).

FBK har de seneste år kastet lys over magtmisbrug i de højeste geledder af russisk politik. Men frem over risikerer enhver, der deltager i fondens arbejde, op til ti års fængsel.

Også Navalnyjs netværk af kampagnekontorer over hele Rusland står til at blive lukket ned. Det samme gør en borgerretsorganisation, som han står bag.

Især kontorerne har hjulpet oppositionspolitikeren med at få sine budskaber ud til almindelige russere uden for Moskva og skabt opbakning til hans person.

Den offentlige anklager i Moskva har siden april arbejdet på at få stemplet Navalnyjs organisationer som "ekstremistiske".

Det er sket med den begrundelse, at de har arbejdet på at underminere regeringen og destabilisere Rusland.

Navalnyj og hans allierede benægter beskyldningerne og malede onsdag afgørelsen som et forsøg på at knuse deres opposition til regeringen før valget i september.

Efter afgørelsen skrev 45-årige Navalnyj på Instagram, at han vil fortsætte arbejdet med at modsætte sig de russiske myndigheder.

- Vi vil ikke opgive vores mål og idéer. Det her er vores land, og vi har ikke et andet, skrev han i et indlæg.

Her tilføjede han også, at hans tilhængere nu må finde andre måder at være i opposition på.

Den fremtrædende Kreml-kritiker har længe været en torn i øjet på præsident Vladimir Putin, som han blandt andet har beskyldt for korruption.

45-årige Navalnyj har også flere gange fået titusinder af mennesker til at gå på gaden i protest mod Putins styre. Tusinder er blevet anholdt under disse demonstrationer.

Derfor ses onsdagens afgørelse af flere iagttagere også som det seneste kapitel i Putins årelange kamp mod enhver reel politisk modstand.

En slags sidste søm i kisten til det politiske netværk, som Navalnyj har brugt år på at bygge op for at udfordre den mangeårige russiske leders greb om magten.

Navalnyj sidder i forvejen fængslet for anklager, som han selv og flere vestlige lande betegner som politisk motiverede. Her skal han afsone to og et halvt år.

Mange af hans medarbejdere og allierede er også enten sigtet for ulovlige demonstrationer eller flygtet i sikkerhed i andre lande.

Både USA og Storbritannien har fordømt onsdagens afgørelse.

- Med denne handling har Rusland reelt set kriminaliseret en af landets få tilbageværende uafhængige politiske bevægelser, sagde talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Ned Price.

Det forventes, at både fængslingen af Navalnyj og onsdagens dom vil være på dagsordenen, når USA's præsident, Joe Biden, og Vladimir Putin i næste uge mødes i Genève.