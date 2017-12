Russisk minister mener nye sanktioner vil kvæle Nordkorea

Den russiske viceudenrigsminister, Igor Morgulov, siger, at Rusland ikke er klar til at støtte nye økonomiske sanktioner mod Nordkorea.

Ifølge Rusland nærmer Nordkorea sig grænsen for, hvad landet kan klare med de nuværende økonomiske sanktioner. Flere sanktioner kan "kvæle det asiatiske land økonomisk", lyder det.

Den russiske minister er også citeret for at sige, at amerikanske sikkerhedsgarantier for Nordkorea bliver en del af en forhandling mellem Nordkorea, USA og Rusland.

Torsdag meddelte Det Hvide Hus, at den amerikanske præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en telefonsamtale var enedes om at samarbejde for at løse den "meget farlige situation i Nordkorea".

Også det russiske præsidentkontor, Kreml, har bekræftet samtalen mellem de to præsidenter.

Ifølge Rusland diskuterede Trump og Putin situationen i flere kriseområder. Særligt var fokus dog på, hvordan de to lande kan løse spændingerne på den koreanske halvø.

Spændingerne mellem især USA og Nordkorea er taget til i løbet af efteråret, mens det nordkoreanske regime har udført flere missiltest og er kommet med meget direkte trusler mod netop USA.

De nordkoreanske prøveaffyringer har fået FN's Sikkerhedsråd til at skærpe sanktioner mod styret i Pyongyang.

Efter en missiltest i slutningen af november bebudede Trump desuden en ny bølge af sanktioner mod styret. Han erklærede samtidig, at Nordkorea er anstifter af statssponsoreret terror.

FN-sanktionerne mod Nordkorea retter sig blandt andet mod landets muligheder for at eksportere.

EU har særligt hårde sanktioner mod landet. Der er både en begrænsning på transaktioner, en olieembargo og et totalforbud mod alle investeringer i Nordkorea.