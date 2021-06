Russisk lovpakke udelukker Kreml-kritikere fra valg

Lovpakken blev vedtaget med en overvældende opbakning i Føderationsrådet. Den gør det umuligt at stille op ved parlamentsvalg, hvis man er medlem af et parti, der er blevet defineret som "ekstremistisk" af en domstol.

En russisk domstol ventes i næste uge at træffe afgørelse om, hvorvidt Navalnyjs politiske netværk kan betegnes som en ekstremistisk organisation.

Den nye lovpakke blev vedtaget med 146 stemmer for i overhuset. Kun én stemte imod, og en anden undlod at stemme.

Lovpakken er tidligere vedtaget i underhuset, Dumaen. Den skal nu blot underskrives af præsident Vladimir Putin for at være gældende lov.

Kritikere af Putin siger, at de russiske myndigheder er ved at udvide en kampagne mod oppositionen. Det sker forud for et parlamentsvalg i september.

Aleksej Navalnyj sidder fængslet, og mange af hans allierede er blevet anholdt.

Blot i de seneste to døgn er yderligere to politiske aktivister anholdt. Der er tale om Dmitrij Gudkov og Andrej Pivovarov.

Pivovarov skal forblive tilbageholdt de næste to måneder, fastslog en russisk domstol onsdag.

Den 39-årige Pivovarov er med til at lede gruppen "Det åbne Rusland". Han blev anholdt mandag, efter at hans fly blev stoppet på startbanen i Sankt Petersborg.

"Det åbne Rusland" meddelte i sidste uge, at den ville afslutte sit arbejde i Rusland for at beskytte sine medlemmer mod risikoen for at blive fængslet.

Rusland erklærede i 2017 den London-baserede gruppe for "uønsket".

Oppositionspolitikeren Dmitrij Gudkov blev tilbageholdt tirsdag. Det skete, efter at politiet havde foretaget ransagninger hos hans familie og venner.

Den 41-årige tidligere parlamentariker risikerer op til fem års fængsel. Han har angiveligt noget gæld.