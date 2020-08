Russisk læge: Navalnyj kan flyves til Berlin

En russisk læge på et sibirisk hospital i Omsk siger fredag aften, at oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj kan blive fløjet til Tyskland.

Navalnyj er tilset af tyske læger, som tidligere fredag kom til Omsk i et ambulancefly fra Berlin for at hente Navalnyj til den tyske hovedstad. De fik ud på eftermiddagen tilladelse til at se ham.

Den russiske læge siger, at hospitalet vil hjælpe med transporten af Navalnyj til lufthavnen, hvilket kan ske fredag aften.

- Vi har truffet beslutningen, at vi ikke modsætter os, at han flyttes til et andet hospital, som hans pårørende har indikeret for os, siger den næstøverste cheflæge på hospitalet i Omsk, Anatolij Kalinitjenko.

En tysk nødhjælpsgruppe chartrede torsdag et ambulancefly for at få fløjet Navalnyj til Berlin. Planen er ifølge det hidtil oplyste at få ham behandlet på det ansete universitetshospital Charité for en formodet forgiftning.

Der har fredagen igennem været modstridende oplysninger om Navalnyjs tilstand og årsagen til hans sygdom.

En russisk læge i Omsk siger, at de tyske læger, som har tilset Navalnyj, skulle være enige med dem i, at han ikke er blevet forgiftet.

Den 44-årige Aleksej Navalnyj er en af præsident Vladimir Putins mest åbenmundede kritikere. Han har flere gange været fængslet.

Organisationen, som har taget initiativ til at få bragt Navalnyj til Berlin, kalder sig "Film for Fred". For to år siden bragte organisationen aktivisten Pjotr Versilov til Berlin.

Læger konkluderede dengang, at aktivisten Versilov, som var medlem af dissident-kunstnergruppen Pussy Riot, var blevet forgiftet. Han kom til Tyskland for sent til, at læger kunne identificere den gift, som han havde fået.