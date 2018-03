Russisk kemiker ødelægger Ruslands kerneargument i giftsag

Rusland har fremført en række argumenter for, at landet ikke kan have udført et angreb på en eksspion i England for tre uger siden.

Men en russisk kemiker piller et af de centrale argumenter fra hinanden, da han i et interview med nyhedsbureauet RIA Novosti fortæller, at han var ansat på et statsligt program, hvor man udviklede nervegiften Novichok.