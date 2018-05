Russisk domstol idømmer Navalnyj 30 dages fængsel

Aleksej Navalnyj, den russiske oppositionsleder, er blevet idømt fængsel i 30 dage, efter at en domstol i Moskva har fundet ham skyldig i at have organiseret "ikketilladte protester".

Ved retsmødet sagde en politimand, der foretog en anholdelse af Navalnyj ved en protestaktion, at oppositionspolitikeren havde ignoreret, at politiet over megafoner havde erklæret demonstrationen for ulovlig.