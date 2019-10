Russisk agent løsladt: Forsøgte at påvirke USA's konservative

Her blev hun mødt af sin far og russiske journalister, som gav hende blomster.

31-årige Butina erklærede sig i december sidste år skyldig i at have ageret som agent for Rusland. Det gjorde hun ved at infiltrere våbenorganisationer og konservative grupper og republikanske politikere.

Hun erkendte, at hun infiltrerede våbenlobbyen NRA, som har tætte forbindelser til konservative republikanere. Blandt dem præsident Donald Trump. Men hun er ikke dømt for traditionel spionvirksomhed.

Hun blev idømt halvandet års fængsel, men løsladt før tiden fredag med henvisning til god opførsel og straks udvist af landet.

Hendes sag var med til yderligere at anstrenge forholdet mellem USA og Rusland.

Ruslands præsident, Vladimir Putin har betegnet anklagen mod hende som latterlig.

Butina var officielt studerende på et universitet i USA.

Under et valgmøde med Trump i 2015 fik hun lejlighed til at stille ham et spørgsmål, om han ønskede et bedre forhold til Rusland.

- Jeg kommer fint ud af det med Putin, svarede han.