Ruslands ledelse sår tvivl om Navalnyjs mentale helbred

Det sker, efter at Navalnyj har sagt, at han narrede en russisk agent til at afsløre detaljer om et giftangreb, som en af de russiske hemmelige tjenester skulle have udført mod ham i august.

Navalnyj, som er en af præsident Vladimir Putins mest markante kritikere, blev fløjet til et tyske universitetshospital i Berlin for at blive behandlet, efter at han alvorligt syg om bord i et russisk indenrigsfly.

Rusland har gentagne gange afvist, at det havde noget at gøre med forgiftningen af oppositionslederen.

Laboratorier i Tyskland og Sverige konkluderede tidligere i år, at Navalnyj blev forgiftet af nervegiften Novitjok, som blev udviklet i sovjetæraen.

Ifølge den amerikanske tv-station har en russisk agent fra efterretningstjenesten FSB nu angiveligt afsløret, hvordan Navalnyj blev forgiftet i august.

Ifølge afsløringen blev Navalnyj forgiftet med Novitjok, som tilsyneladende var blevet anbragt i hans underbukser. Afsløringen er sket på bemærkelsesværdig vis. Agenten fik at vide, at han talte med en embedsmand fra den russiske sikkerhedstjeneste. Men det var i stedet Navalnyj selv, der førte ordet i telefonsamtalen.

CNN og det undersøgende medie Bellingcat havde sat Navalnyj i aktion.

I Moskva afviser FSB rapporten som en falsum. Dmitrij Peskov, som er Putins talsmand, siger til journalister tirsdag, at han taler for sig selv, men at han mener, at Navalny må have mentale problemer.

- Vi kan sige, at patienten (Navalnyj) lider af udtalt forfølgelsesvanvid. Vi kan også sige klart, der er sikre tegn på storhedsvanvid, siger Peskov.