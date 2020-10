USA åbnede i juni et konsulat, der har til huse hos Arktisk Kommando i Nuuk i Grønland. Rusland ønsker også en form for diplomatisk repræsentation i Grønland. (Arkivfoto)

Rusland vil udpege konsul i Grønland

Ruslands udenrigsminister beder om tilladelse til at udpege honorær konsul i Grønland.

Rusland har anmodet den danske regering om tilladelse til at udpege en honorær konsul i Grønland.

Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde.

Der er ikke tale om oprettelse af et egentligt konsulat, som USA åbnede i Nuuk i juni, oplyser Udenrigsministeriet.

Ifølge DR skulle Sergej Lavrov have sagt, at han har fået en positiv tilkendegivelse på det russiske ønske om at udpege en honorær konsul i Grønland.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er fredag på besøg i Moskva.

Han kommenterede dog ikke det russiske ønske over for pressen, skriver DR. Derudover er det sparsomt med oplysninger om sagen.

På fredagens møde i Moskva skal de to udenrigsministre blandt andet drøfte sikkerhed i Østersøen og Arktis samt situationen i Hviderusland.

Det arktiske område har stor geopolitisk betydning for ikke kun Rusland, men også for blandt andet Kina og USA.

Sidste år luftede den amerikanske præsident, Donald Trump, et ønske om at købe Grønland.

Under sit besøg i Moskva fredag skal Jeppe Kofod også mødes med repræsentanter fra det russiske civilsamfund for at tale om menneskerettighedssituationen i Rusland.