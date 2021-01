Rusland vil trække sig fra traktat om våbenkontrol

Traktaten fastslår, hvordan medlemslandene må foretage observationsflyvninger over hinandens lande.

Rusland begrunder sin beslutning med, at samarbejdet ikke fungerer, efter at USA sidste år trak sig fra den.

USA trak sig fra traktaten i november efter at have anklaget Rusland for at overtræde den. Det afviste den russiske regering.

Den amerikanske beslutning blev truffet i maj 2020.

Dengang sagde Ruslands viceudenrigsminister, Aleksander Grusjko, at det var et slag mod den europæiske sikkerhed.

- USA's tilbagetrækning fra denne traktat vil ikke alene være et slag mod fundamentet i europæisk sikkerhed, men mod de vigtigste sikkerhedsinteresser hos USA's allierede, sagde Grusjko ifølge nyhedsbureauet AFP.

Året inden at USA trak sig fra Åben Himmel-traktaten, trak amerikanerne sig også ud af INF-traktat, der blev indgået under den kolde krig. Det skete ligeledes, efter at USA havde anklaget Rusland for at have overtrådt aftalen.

INF-aftalen indebar blandt andet en omfattende nedrustning, og at et stort antal atomare og konventionelle ballistiske missiler blev tilintetgjort.

Samtidig indebar aftalen et gensidigt forbud mod at opstille anlæg for mellemdistanceraketter.