Rusland vil returnere tre beslaglagte skibe til Ukraine

Målet er at nå nærmere en løsning på den konflikt, der hersker de to lande imellem.

Rusland vil tilbagelevere tre skibe til Ukraine, efter at de blev beslaglagt for omkring et år siden.

- I overensstemmelse med aftalen med Ukraine bliver tre ukrainske skibe bragt med slæbetov fra havnen i Kertj til et godkendt sted, hvor de kan overdrages, siger grænsebetjente fra den russiske sikkerhedstjeneste ifølge Interfax.

Overdragelsen skal finde sted mandag.

Tv-kanalen Krim 24 har frigivet billeder af de tre ukrainske skibe, som bliver slæbt af en russisk båd over Kertj-strædet, der løber mellem det russiske fastland og Krim-halvøen.

De kan ses sejle under Krim-broen, der er etableret for at forbinde Rusland med Krim-halvøen, som blev annekteret af Rusland i 2014.

Skibene blev beslaglagt af Rusland i november sidste år.

Der er tale om to bevæbnede skibe samt en slæbebåd.

24 ukrainske sømænd blev samtidig taget til fange under aktionen. De fik lov til at vende tilbage til Ukraine i september i en fangeudveksling, der blev set som et markant fremskridt i forholdet mellem de to lande.

Fredag meddelte Frankrig, at der 9. december vil blive afholdt et topmøde mellem Frankrig, Tyskland, Rusland og Ukraine i Paris. Her skal man diskutere måder at løse konflikten i det østlige Ukraine.

Topmødet er blevet muliggjort af de "store fremskridt", der er blevet gjort, siden Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, satte sig på posten i april, lyder det fra Frankrig.

Den tidligere komiker Zelenskij har forsøgt at genoplive fredsprocessen for konflikten i det østlige Ukraine.

Konflikten brød ud i 2014, da prorussiske separatister rev sig løs og erklærede selvstændighed. Den har kostet omkring 13.000 mennesker livet.

Siden oktober har Ukraines hær og russisk-støttede separatister trukket sig tilbage fra flere afgørende positioner ved frontlinjen.