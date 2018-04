Rusland vil drøfte giftefterforskning med britisk minister

Ambassaden anmoder om et møde for den russiske ambassadør i Storbritannien for at drøfte efterforskningen af giftangrebet på en tidligere russisk spion og hans datter i Salisbury, skriver nyhedsbureauet RIA ifølge Reuters.

- Vi håber på et konstruktivt svar fra britisk side, og vi forventer et sådant møde i den nærmeste fremtid, siger en talsmand for den russiske ambassade ifølge RIA.

Det britiske udenrigsministerium har bekræftet, at anmodningen er modtaget.

Den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter blev alvorligt syge, efter at de blev udsat for nervegift i Salisbury i det sydlige England i sidste måned.

Fredag oplyste hospitalet, hvor de bliver behandlet, at Sergej Skripal ikke længere er i kritisk tilstand. Datteren "vågnede for mere end en uge siden".

I meddelelsen fra hospitalet hedder det, at Skripal "reagerer godt på behandlingen", og han er "ikke længere i kritisk tilstand".

Den britiske premierminister, Theresa May, var hurtigt ude og anklage Rusland for at stå bag angrebet.

En højtstående russisk diplomat sagde onsdag, at en efterforskning af sagen bør omfatte et panel af uafhængige eksperter.

Den russiske viceudenrigsminister, Sergei Ryabkov, siger, at de russiske myndigheder også har foreslået, at Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) inddrages i efterforskningen.

Den russiske præsident, Putin, siger, at han ikke har forventninger om, at briterne trækker deres beskyldninger tilbage, men at han håber på, at fornuften får overtaget.

Britiske kemikere meddelte tirsdag, at de ikke er i stand til at bevise, at nervegiften, som blev brugt ved angrebet i Salisbury, kom fra Rusland.