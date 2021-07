Rusland vil blokere for syrisk nødhjælp

Risikoen for, at store dele af det nordlige Syrien snart vil stå over for en massiv humanitær krise, er stor.

Lørdag den 10. juli udløber den aftale, der gør det muligt for lastbilerne at køre ind til Idlib-provinsen og levere nødhjælp til de hårdtprøvede syrere. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Rusland har nedlagt veto mod, at aftalen fortsætter.

Over tre millioner mennesker bor i den oprørskontrollerede provins. Op mod én million syrere risikere at sulte, hvis ikke nødhjælpen når frem.

Ifølge menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International og Human Rights Watch har russerne begået adskillige krigsforbrydelser i Syrien.

Ikke nok med at de russiske kampfly et utal af gange har udført luftangreb i Idlib-provinsen, som har kostet civile livet. Russerne vil også blokere for, at FN-lastbilerne kører direkte ind i det nordlige Syrien med nødhjælp.

Den syriske præsident, Bashar al-Assad, ønsker nemlig, at nødhjælpen fremover skal transporteres via hovedstaden Damaskus og derfra mod det nordlige Syrien.

I 2014 begyndte FN's nødhjælpsplan i Syrien, som sikrede, at livsvigtige forsyninger kunne nå frem til Syrien via fire grænseovergange fra nabolandene Irak, Jordan og Tyrkiet.

Det nedlagde Kina og Rusland veto mod i 2019, hvilket resulterede i, at to af overgangene blev lukket. Sidste år nedlagde Rusland igen veto.

Derfor er forsyningerne fra tre af overgangene stoppet. Det betyder, at Bab al-Hawa er den sidste livline.

Ifølge Washington Post har USA's præsident, Joe Biden, diskuteret sagen med sin russiske kollega, Vladimir Putin.

Biden ønsker, at den hidtidige aftale fortsætter.

Hvis FN's Sikkerhedsråd lukker grænsen mellem Tyrkiet og Syrien for direkte adgang af nødhjælp, står syrerne i det nordlige Syrien over for et alvorligt problem.

- Der har været en alvorlig økonomisk krise i hele Syrien på begge sider af frontlinjen. Der har været corona, oversvømmelser i nordvest samt luftangreb og yderligere fordrivelse, siger FN's nødhjælpskoordinator for Syrien, Mark Cutts, til Washington Post.

Cutts tilføjer, at lukningen af grænseovergangen betyder, at "leverancen af nødhjælp logistisk set bliver meget kompliceret".

Assads regime anser Idlib-provinsen som et område fyldt med terrorister. Oprørskontrollerede områder har siden krigens begyndelse ikke modtaget nødhjælp fra Assad-styret.

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, meddelte for to uger siden, at den eneste nødhjælp, der er legitim, er den, som passerer gennem områder kontrolleret af regimet.

I samme ombæring kritiserede han USA og EU for at bibeholde sanktionerne mod Syrien, for det rammer alle syrere hårdt, lød det fra ham.

Norge og Irland har foreslået at lade den nuværende aftale løbe i endnu et år.

Fredag holder FN's Sikkerhedsråd en afstemning, som skal afgøre, om den direkte nødhjælp fra Tyrkiet skal fortsætte frem til juli 2022.