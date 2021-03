Rusland truer med at blokere for Twitter

Det skærper en konflikt, der i forvejen er mellem Rusland og amerikanske techselskaber.

Ifølge Rusland står Twitter og andre sociale medier bag ulovlige opfordringer til børn om at tage del i protester vendt mod regeringen i Moskva.

Twitter har ikke reageret på det russiske skridt.

Rusland har hidtil været mere tilbageholdende end Kina med at kontrollere og blande sig i, hvad der lægges på de sociale medier.

Men fronterne er i år blevet trukket skarpere op i Rusland. Blandt andet med fængslingen af den mest kendte oppositionspolitiker, Aleksej Navalnyj.

Han blev sidste år forgiftet i Sibirien. Det skete med nervegiften novitjok. Et angreb, som en hemmelig russisk tjeneste anklages for at stå bag.

Roskomnadzor er det russiske agentur for kommunikation. Det skriver, at der indtil onsdag er blevet fundet over 3000 indlæg på Twitter med ulovligt indhold. Og at det i flere år har bedt om at få indhold fjernet uden held.

- Forsinkelsen (på Twitter, red.) vil omfatte mobiltelefoner 100 procent og 50 procent for ikkemobile apparater, siger agenturet.

"Hvis Twitter bliver ved med at ignorere lovens krav, så vil vi fortsætte med at håndhæve det", lige indtil Twitter bliver blokeret, lyder det videre.

Nogle aktivister, der har deltaget i protesterne, siger de føler sig sikre på, hvorfor det sker nu.

- Selvfølgelig er det vigtigste motiv de øgede protesthandlinger, siger Sarkis Darbonjan fra gruppen Roskosvoboda, der arbejder for et frit internet.

En talsmand for Roskomnadzor siger til nyhedsbureauet Interfax, at den sænkede hastighed på nettet også kan ramme andre sociale medier. Hvis de ikke holder sig til loven.