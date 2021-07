Rusland skal lede militærøvelse tæt på Afghanistan

- Under manøvren vil vi øve kampoperationer, hvor enheder skal jage fredløse, bevæbnede grupper ud fra territorier, hvor de er trængt ind, siger den russiske officer.

Taliban vinder terræn mange steder for øjeblikket, og mange afghanere er flygtet til Tadsjikistan. Det er sket under den igangværende tilbagetrækning af amerikanske soldater og andre Nato-styrker fra Afghanistan.

Tilbagetrækningen efter 20 års krig kan skabe problemer for Rusland og andre lande i Centralasien, som risikerer at store flygtningestrømme vil søge mod deres grænser for at komme væk fra jihadisterne i Taliban.

Grænsevagter i Tadsjikistan sagde i sidste uge, at omkring 350 flygtninge fra Afghanistan var krydset ind over grænsen til det centralasiatiske land på deres flugt fra Taliban.

De fleste af flygtningene var piger, som siger, at de er flygtet fra jihadisterne for at redde deres liv. To babyer døde, da flygtningene krydsede grænsen.

Tidligere på måneden flygtede mange hundrede afghanske regeringssoldater til Tadsjikistan efter kampe med Taliban.

Sikkerhedskilder fra Tadsjikistans regering siger mandag ifølge Reuters, at alle flygtninge fra Afghanistan, som krydsede grænsen, nu har forladt landet.

Den islamistiske talibanbevægelse har især iværksat offensiver i navnligt det nordlige Afghanistan i de seneste uger.

USA har gjort det klart, at det vil have afsluttet en tilbagetrækning fra Afghanistan inden udgangen af august.

2448 amerikanere er blevet dræbt i krigen i Afghanistan. Derudover er 20.722 amerikanere blevet såret.

Alle danske soldater har forladt Afghanistan. Indsatsen i Afghanistan har kostet 44 danskere livet og såret flere end 200.