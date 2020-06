Rusland sender syriske lejesoldater til Libyen

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som siger, at russerne kraftigt optrappede denne mission i maj og har indgået kontrakter med hundredvis af syrere, som sendes til Libyen som lejesoldater.

Rusland får mænd fra Syrien til at kæmpe i Libyen for oprørslederen Khalifa Haftar.

Det oplyser fem oppositionskilder og en regional kilde med indsigt i udviklingen.

Haftar har under borgerkrigen længe forsøgt at vinde kontrol over den libyske hovedstad, som i dag kontrolleres af den internationalt anerkendte samlingsregering (GNA).

Den private militære sikkerheds- og hvervevirksomhed Wagner Grouo står for rekrutteringen af lejesoldaterne, som overvåges af repræsentanter for den russiske hær.

En tidligere ansat i Wagner Group siger, at de første syrere blev sendt til Libyen i 2019.

Det russiske forsvarsministerium og Wagner Group afviser at besvare spørgsmål om sagen.

Tyrkiet støtter den internationalt anerkendte samlingsregering med militær støtte.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagde i februar, at der var syrere i Libyen samt tyrkisk militær. Dermed er der både syrere, som støttes af Rusland, og syrere, der støttes af Tyrkiet.

Rusland har været den vigtigste allierede for Syriens præsident, Bashar al-Assad, og har hjulpet ham med at nedkæmpe oprøret mod hans regime, mens Tyrkiet kæmpede mod Assad.

Flere politiske iagttagere siger, at udviklingen i Libyen er en forlængelse og en udvidelse af Ruslands engagement og indflydelse i Mellemøsten.

Egypten og De Forenede Arabiske Emirater har også støttet Haftar, fordi de mistænker GNA-regeringen for at have forbindelser til Det Muslimske Broderskab - en islamistisk gruppe, som de er stærkt imod.

Rusland afviser, at det har styrker i Libyen.

Haftar har under borgerkrigen i Libyen længe forsøgt at vinde kontrol over den libyske hovedstad, Tripoli, men hans styrker har tabt mere og mere terræn i den seneste tid.