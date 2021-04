Rusland påstår at have afværget angreb mod Lukasjenko

I den forbindelse har FSB og en hviderussisk sikkerhedstjeneste anholdt to mænd i Moskva. En af mændene har også amerikansk statsborgerskab.

Et angreb mod den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, er blevet afværget.

Det fortæller direktøren for Hvideruslands KGB-tjeneste, Ivan Tertel, i en video.

Ifølge ham var forberedelserne til et væbnet oprør i fuld gang.

Var angrebet ikke blevet afværget, ville det hviderussiske styre være blevet væltet, ligesom at præsident Aleksandr Lukasjenko, hans familie og højtstående embedsmænd ville være blevet dræbt.

Samtidig ville vitale bygninger i Hviderusland være blevet besat, oplyser Ivan Tertel.

Siden august sidste år, hvor der var valg i Hviderusland, har der været store demonstrationer mod Aleksandr Lukasjenko.

Lukasjenko hævder, at han vandt valget klart, mens oppositionen mener, at der blev svindlet. Lukasjenkos påståede valgsejr er da heller ikke anerkendt af det internationale samfund.

Over 34.000 personer er blevet anholdt, siden protesterne begyndte for otte måneder siden.

Protesterne er den hidtil største trussel, som Lukasjenko har stået over for i sine næsten 27 år i spidsen for landet.

Den 66-årige præsident har gentagne gange vakt frygt blandt befolkningen ved at antyde, at hans modstandere planlægger et voldeligt kup.

Han påstår også, at han har forhindret en revolution som den, der fandt sted i nabolandet Ukraine.

Mens Lukasjenko hævder, at han vandt valget i august med 80,1 procent af stemmerne, så anerkender EU ham ikke som præsident og har indført sanktioner mod den hviderussiske regering.

Aleksandr Lukasjenkos vigtigste allierede er Rusland.