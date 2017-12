Rusland opfordrer USA og Nordkorea til at forhandle

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, opfordrer mandag USA og Nordkorea til at indlede forhandlinger. Lavrov siger, at han er parat til at hjælpe med at bane vej for, at de kan finde sted, skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Russerne har længe opfordret USA og Nordkorea til at gå i dialog for at dæmpe spændingerne omkring nordkoreanernes omstridte atom- og missilprogram.

Nordkorea kalder de nye skrappe sanktioner, som FN's Sikkerhedsråd fredag vedtog over for landet, for en krigshandling.

Det siger Nordkoreas udenrigsministerium i en udtalelse, der er blevet offentliggjort gennem landets statslige nyhedsbureau, KCNA.

- Vi afviser fuldstændig de seneste FN-sanktioner. De er en voldsom overtrædelse af vores republiks suverænitet og en krigshandling, der ødelægger freden og stabiliteten på den koreanske halvø, lyder det.

Landets udenrigsministerium udtaler også, at alle de lande, der har støttet de nye sanktioner, vil blive draget til ansvar.

Ifølge erklæringen er USA skræmt af Nordkoreas atomstyrke og bliver "mere og mere desperat ved at indføre de hårdeste sanktioner og det hårdeste pres på vores land nogensinde".

- Vi vil fortsætte med at konsolidere os med afskrækkende atomvåben til selvforsvar for at udrydde truslen fra USA.

FN's Sikkerhedsråd havde inden fredag i flere omgange pålagt Nordkorea sanktioner for gentagne raketaffyringer og atomprøvesprængninger.

Lavrov sagde tidligere på måneden, at "vi ved, at Nordkorea mere end noget andet ønsker at tale med USA om garantier for dets sikkerhed. Vi er klar til at støtte det. Vi er klar til at bidrage til at få den slags forhandlinger i gang".