Rusland nedlægger veto mod ny Syrien-resolution i FN

Det er anden gang på 24 timer, at Rusland nedlægger veto mod en resolution, der skulle forlænge ekspertgruppens mandat. Det er 11. gang i alt, at Rusland nedlægger veto mod en resolution i Sikkerhedsrådet mod Ruslands allierede Syrien.

Det var Japan, der tog initiativ til resolutionen. Med russernes veto er JIM's undersøgelse endegyldigt slut.

Det betyder, at det bliver besværligt at holde nogen ansvarlig for angreb med kemiske våben i Syrien.

Efter afstemningen var der vrede at spore hos USA's FN-ambassadør, Nikki Haley.

- Rusland har ingen interesse i at finde fælles fodslag med resten af Sikkerhedsrådet og redde JIM. Rusland vil ikke erklære sig enig i noget, der kan kaste lys på brugen af kemiske våben fra dets allierede syriske regime, siger Haley ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er så simpelt og skamfuldt, fortsætter hun.

Det japanske forslag fandt vej til Sikkerhedsrådet, efter at Rusland torsdag nedlagde veto mod USA's resolution, der sigtede mod at give JIM endnu et år til at efterforske sagen.