Rusland markerer Sejrsdag i skyggen af coronakrise

I skyggen af coronakrisen markerede Rusland lørdag 75-årsdagen for sejren over det nazistiske Tyskland. Præsident Vladimir opfordrede ien tv-tale på "Sejrsdagen" russerne til et stærkt sammenhold, "som gør os uovervindelige". (Arkivfoto)

Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix