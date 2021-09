Rusland lukker ned for opposition forud for tre dages valg

Forud for valget ligner det unægteligt, at det bliver en sejr til regeringspartiet, Forenet Rusland, der har været med til at sikre præsident Vladimir Putin magten i to årtier.

Russerne begynder fredag at stemme til et tre dages parlamentsvalg, hvor i alt 450 pladser i det russiske underhus, Statsdumaen, er på spil.

Det skyldes, at den russiske regering har ryddet feltet for mange af sine rivaler.

Således er flere oppositionspolitikere i fængsel, tilbageholdt eller også har de ikke fået lov til at stille op.

I mellemtiden er det ene uafhængige medie efter det andet blevet lukket ned de seneste måneder.

Oppositionsleder Aleksej Navalnyj forsøger fra fængslet at promovere en app, der kan pege vælgerne i retning af opstillede kandidater, der ikke har tilknytning til Putin, men som har størst chance for at blive valgt ind.

Hvorvidt taktikken i sidste ende vil få indvirkning på resultaterne, står i det uvisse.

Fra sin straffelejr øst for Moskva har Navalnyj været i stand til at sende beskeder ud til sine tilhængere, hvor han opfordrer dem til at stå sammen mod Putins "korrupte regime".

Forenet Rusland kæmper med historisk lav tilslutning, da mange af russerne er frustrerede over faldene indkomster og sociale problemer.

Russiske meningsmålinger viser, at 30 procent har tænkt sig at stemme på regeringspartiet. Ved sidste valg i 2016 viste målingerne en vælgertilslutning på 40 til 45 procent.

Dog er det stadig forventet, at partiet kan bevare sit flertal, og det reelle spørgsmål er, hvor mange mandater oppositionen kan samle sammen.

Der stiller en lille håndfuld partier op, som allerede i dag er repræsenteret i parlamentet. Deres ideologier og holdninger har flere overlap med Forenet Ruslands.

Det gælder Kommunistpartiet, der håber at kunne opnå flere mandater, og det nationalistiske LDPR-parti.

Statsforsker Andrei Kolesnikov fra Carnegie Center i Moskva siger, at en udbredt opfattelse blandt russerne er, at hele valget er fuldstændig meningsløst.

- I Rusland får du ikke serveret valgmuligheder på et menukort. Det er en ja-afstemning, siger han.