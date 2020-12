Rusland indleder svindelsag mod forgiftet oppositionsleder

De beskylder Navalnyj for at have brugt penge, der er doneret til organisationer, han er involveret i, på private indkøb.

Ruslands efterforskningsudvalg, som efterforsker alvorlig kriminalitet på statens vegne, beskylder Navalnyj for at have brugt de mange penge på at købe "personlig ejendom" og have "betalt udgifter (herunder ferier i udlandet)", skriver nyhedsbureauet AFP.

I alt beskylder udvalget ham for at have svindlet for over 356 millioner rubler. Det svarer til godt 29 millioner kroner.

Navalnyj står blandt andet bag organisationen FBK, der forsøger at efterforske og afsløre korruption i Rusland.

Det er dog uklart, om den nye sag har forbindelse til FBK.

Navalnyj befinder sig stadig i Tyskland, hvor han har været siden august for at blive behandlet for en alvorlig forgiftning.

Han mener selv, at den russiske spiontjeneste FSB forsøgte at slå ham ihjel med en dosis af giftstoffet Novitjok.

Men også i Tyskland er han fortsat en torn i øjet på den russiske regering.

I sidste uge meddelte Navalnyj, at han i en telefonsamtale havde narret en agent fra FSB til at røbe, hvordan han blev forgiftet i august.

Ifølge afsløringen var Novitjok blevet anbragt i hans underbukser.

Myndigheder i Rusland har sagt, at de ikke har set beviser for, at han reelt blev forgiftet, og afviser anklager om, at staten skulle være involveret.

Fredag meddelte russiske anklagere, at der er indledt en kriminel efterforskning mod Ljubov Sobol, som er en kollega til Navalnyj.

Det hævdes, at hun har truet en person, som Navalnyj har fortalt tog del i at forgifte ham tidligere i år.

Det er ikke første gang, at Rusland indleder en efterforskning mod Navalnyj eller personer tæt på ham.

Han har været anholdt og fængslet mange gange for blandt andet "administrative overtrædelser" og for at deltage i demonstrationer, som myndighederne har erklæret for ulovlige.

Navalnyj og de fleste iagttagere mener, at anklagerne mod ham er politisk motiverede.

Han regnes for en af præsident Vladimir Putins førende politiske modstandere.

Navalnyj forsøgte at stille op til præsidentvalget i Rusland i 2018, men blev nægtet at komme på stemmesedlen.

Han har arrangeret en lang række demonstrationer mod Putin og hans styre.