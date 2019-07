Rusland har leveret våben til Tyrkiet trods protester fra USA

Meddelelsen fra Forsvarsministeriet svækkede øjeblikkeligt den tyrkiske lira til 5,7 mod dollaren fra 5,67 onsdag.

- Leveringen af dele fra luftforsvarssystemet vil fortsætte i de kommende dage, meddeler det tyrkiske forsvars Industridirektorat.

Præsident Recep Tayyip Erdogan sagde efter et møde med præsident Donald Trump ved et G20-topmøde i sidste måned, at USA ikke havde planer om at indføre sanktioner mod Tyrkiet på grund af dets køb af S-400.

Trump sagde, at Tyrkiet ikke havde fået en retfærdig behandling, men den amerikanske præsident udelukkede ikke sanktioner.

Trumps-administrationen har gentagne gange advaret om, at hvis Tyrkiet erhverver S-400-systemet, vil det ikke blot medføre, at Tyrkiet ikke længere er med i F-35-kampflyprogrammet, men også betyde økonomiske sanktioner fra USA mod den tyrkiske økonomi.

USA har sagt, at S-400 ikke er foreneligt med Natos forsvarsnetværk og kan skabe problemer for Lockheed Martin F-35-kampflyene, som Tyrkiet selv er med til at bygge, og som det planlægger at købe.

Tyrkiet skulle have planer om at købe 100 styk af flytypen, der også er udset til at afløse det danske luftvåbens F-16-fly.

USA har allerede indledt en proces med at fjerne Tyrkiet fra F-35-programmet. Træning og uddannelse af tyrkiske piloter til flyet i USA er indstillet.

Ruslands føderale organ for militært-teknisk samarbejde bekræfter ifølge nyhedsbureauet RIA fredag, at det er begyndt at levere S-400-systemet til Tyrkiet.