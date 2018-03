Rusland gengælder udvisninger af diplomater en til en

Det var ventet, at Rusland ville gengælde udvisningerne, hvilket blandt andre formanden for Ruslands Føderale Forsamling forleden meddelte. Men med udenrigsministerens melding torsdag er beslutningen nu officiel.

Lavrov siger også, at Rusland vil lukke USA's konsulat i Skt. Petersborg.

Den russiske udenrigsminister nævner blandt andet, at Rusland vil udvise 60 amerikanske diplomater. De skal være ude senest 5. april, skriver nyhedsbureauet RIA.

Det modsvarer præcis det antal, som Donald Trump har sagt, at USA vil sende tilbage til Rusland.

Den amerikanske ambassadør i Rusland, Jon Huntsman, er torsdag kaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium, hvor han vil blive informeret om Ruslands beslutning.

Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), meddelte mandag i denne uge, at Danmark udviser to russiske diplomater.

Danmark har ni diplomater i Rusland.

Den danske ambassadør i Moskva, Thomas Winkler, har ikke hørt fra Rusland endnu, oplyser han til TV2.

For Rusland handler det ikke kun om at gengælde udvisningerne, understreger Lavrov. Rusland vil til bunds i sagen om giftangrebet på eksspionen Sergej Skripal, siger han.

Torsdag har et hospital i Salisbury meddelt, at Sergej Skripal fortsat er i kritisk tilstand efter hændelsen for over tre uger siden. Men den gode nyhed fra hospitalet var, at datteren Julia er i bedring.

Hun er ikke længere kritisk syg, lyder det fra hospitalet.

Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at man betragter Rusland som skyldig i hændelsen i Salisbury, hvis ikke russerne kan modbevise dette.

Det har hun fået støtte til fra de øvrige EU-lande på et topmøde i sidste uge.

Rusland har nægtet at stå bag.