Rusland-forsker: Protester har potentiale men bliver slået ned

For anden weekend i træk er tusinder af russere gået på gaden for at demonstrere til fordel for oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, imens han sidder varetægtsfængslet.

Demonstrationerne har et potentiale, vurderer seniorforsker Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis). Han forsker især i forholdene i Rusland.

- Russiske kommentatorer siger, det her er starten på noget nyt, og det læser jeg selvfølgelig og er opmærksom på.

- Når man går på gaden i Rusland, ved man godt, at man får bank. Men ser man på sidste uges demonstrationer, så har styret i dag optrappet niveauet og bruger tasere og har lukket metrostationer. De kan godt gå nogle trin længere.

- Men så kan de ikke gå længere, fordi så bliver befolkningen så forarget, at der er flere mennesker, der går på gaden, siger Flemming Splidsboel.

Han er dog pessimistisk på demonstranternes side, fordi styret har nogle velfungerende kontrolredskaber.

Nationalgarden er eksempelvis udviklet, og man overvåger befolkningen massivt på nettet.

- Jeg vil gætte på, at demonstrationerne dør ud igen. Momentum har heller ikke været så stort fra start.

- Når jeg kigger på tallene, er det måske én promille af befolkningen, der er på gaden. I Hviderusland var det nok ti gange så mange. Der var et helt andet momentum og en hel anden energi, siger han.

Demonstrationerne gør dog i øjeblikket præsident Vladimir Putin nervøs, fordi han netop frygter en sådan opstand, fortæller Splidsboel.

- Putin frygter det rigtig meget. Det, vi har hørt om demonstrationerne, er, at mange er gået på gaden om andre ting end Navalnyj. Utilfredshed med økonomien, coronahåndteringen og forfatningsændringer.

- Og så har han nok en semiparanoid tendens efterhånden, hvor han er oprigtig nervøs for, at Navalnyj eller en anden kan lave en lille sprække, der kan få det hele til at revne, og det vil han for alt i verden undgå, siger han.

Hvis de russiske borgere virkelig skal kunne true styret, skal der mobiliseres flere mennesker på samme tid. Det er samtidig svært at overbevise alle om, de skal gå på gaden, vurderer Splidsboel.

Ud over presset indefra har forskellige ledere verden over udtrykt deres skuffelse over det russiske styres behandling af demonstranterne. Men det har ikke i sig selv nogen effekt, lyder det.

- Det rører dem slet ikke. De statskontrollerede medier skøjter hen over det, og det russiske udenrigsministerium siger, de skal blande sig uden om.

- Det, der vil hjælpe noget, er økonomiske sanktioner, og det har man tidligere talt om at indføre fra amerikansk side, siger Splidsboel.