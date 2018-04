Rusland forbyder dissidents populære krypterede beskedsystem

En russisk domstol har besluttet, at der skal blokeres for den populære, krypterede beskedplatform Telegram. Telegram er startet af en ung, russisk it-milliardær og har ifølge selskabet over 220 millioner brugere verden over.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Blokeringen kommer efter, at den russiske efterretningstjeneste FSB havde krævet at få adgang til brugernes krypterede beskeder. Det har Telegram nægtet, og derfor er sagen kommet for retten.

- FSB's forsøg på at få adgang til privat korrespondance er et forsøg på at øge dets indflydelse på bekostning af russiske borgeres forfatningssikrede rettigheder, sagde grundlæggeren og ejeren af Telegram Pavel Durov sidste år om sagen.

Telegram er blevet utroligt populær over hele verden, men specielt i lande med undertrykkende regimer, da det er en uafhængig, ikkekommerciel beskedplatform.

Systemet er skabt af Nikolai og Pavel Durov, der i 2014 blev tvunget til at sælge deres andel i det russiske sociale medie VK under politisk pres.

Ifølge Bloomberg News forlod Pavel Rusland med 300 millioner dollar og 2000 bitcoins. Efter flere år med forskellige bopæle er han nu bosiddende i Dubai.

Som et godgørende projekt startede han Telegram via en stor donation med det formål at give folk en måde at kommunikere på, der er privat.

Systemets beskeder er krypterede, data er gemt på ukendte servere, og selv selskabets ansatte er for manges vedkommende anonyme. Telegram har en dusør på 300.000 dollar til enhver, der kan hacke tjenesten eller afslører svagheder i krypteringen.

Fortroligheden i Telegram har givet det stor popularitet, i takt med at det er kommet frem, at kommunikationsformer som e-mail og beskeder via Facebooks Messenger bliver overvåget både af kommercielle årsager og af efterretningstjenester.

Telegram er blevet brugt af terrorister og kriminelle, hvilket da også var FSB's argument for at få adgang til tjenesten.

Tjenesten er så sikker, at den ifølge Bloomberg News bliver brugt af staben omkring Ruslands præsident, Vladimir Putin, til at kommunikere via.