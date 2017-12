Rusland forbyder 17.500 formodede terrorister adgang

- Overvågningstiltag foretaget af sikkerhedsbureauer har gjort det muligt at forbyde mere end 17.500 udlændinge, der er mistænkt for at være involveret i terroraktiviteter, at komme ind i Rusland, siger han.

Tirsdag deltager han i et møde i Den Nationale Anti-Terror Komite, hvor flere russiske journalister er til stede.

Her oplyser Bortnikov også, at en terrorgruppe, der består af personer fra Centralasien, for nylig er afsløret i at ville udføre terrorangreb, der ville involvere selvmordsbombere.

Angrebene skulle have fundet sted i feriesæsonen forud for det russiske præsidentvalg i marts 2018.

- Som et resultat af en aktion i FSB er en gruppe fra Centralasien afsløret i en region i Moskva i forgårs, hvor de planlagde at udføre terrorangreb, siger Bortnikov.

Under aktionen fandt den russiske sikkerhedstjeneste improviserede sprængstofsanordninger, skydevåben og ammunition, der blev beslaglagt.

Også et laboratorium, som er blevet brugt til at fremstille våben, er ifølge FSB chefen opdaget.

Samtidig er to hemmelige terrorgrupper afsløret i at have modtaget hjælp fra ledere af Islamisk Stat.

Ifølge Bortnikov er det forventeligt, at personer fra Islamisk Stat forsøger at fortsætte deres aktiviteter, som de presses ud af Syrien.

- Islamisk Stats terrororganisation og dets ledere og militante er tvunget til at lede efter måder at fortsætte deres terroraktiviteter på i andre landes territorier, inklusiv Rusland, siger han.

En kriminel gruppe er også opdaget i byen Sevastopol, der ligger på den annekterede Krim halvø.