Rusland evakuerer tusindvis efter brand i ammunitionslager

Mere end 2000 mennesker er onsdag blevet evakueret fra landsbyer i Ryazan-regionen i Rusland, efter at en naturbrand har sat ild til et ammunitionslager.

Mere end 400 brandfolk har onsdag aften kæmpet med at slukke branden, der brød ud på lageret onsdag eftermiddag.

Lokale myndigheder oplyser, at fem personer er kommet til skade, og at ingen har mistet livet.

Branden blev antændt, da en naturbrand i noget græs i nærheden spredte sig til bygningen. Det fik efterfølgende ammunition på lageret til at eksplodere gentagne gange.

Flammer og enorme røgskyer kunne ses stige op fra bygningen, der indeholder omkring 75.000 tons ammunition.

Ruslands statslige undersøgelseskomité siger, at den nu vil undersøge, hvorvidt der er sket nogle brud på loven i forhold til håndtering af våben på lageret.

Landets ministerium for katastrofe- og krisesituationer siger sent onsdag, at ministeriet har sendt ekstra brandfolk fra Moskva til regionen for at hjælpe.

Minister for katastrofeministeriet, Yevgeny Zinichev, er også rejst til ulykkesstedet.

Guvernøren i Ryazan, Nikolai Lyubimov, beskriver situationen som "kompleks". Men han siger i en meddelelse onsdag aften, at "det værste er overstået", og at "situationen er under kontrol".

Katastrofeministeriet oplyser, at mere end 2300 borgere i en fem kilometers radius fra stedet er blevet evakueret.

Omkringliggende hovedveje er også blevet lukket for trafik.

Ulykker som branden i Ryazan sker med jævne mellemrum i Rusland, fordi landet stadig opbevarer store mængder af gammel ammunition.