Rusland erklærer sejr over Islamisk Stat i Syrien

Ruslands militær erklærer torsdag, at det har fuldført sin mission med at besejre Islamisk Stat i Syrien.

- Sidste del af terroristernes nederlag blev ledsaget af en hidtil uset indsættelse af Ruslands luftvåben, siger generalen.

Rudskoj er chef for generalstabens operationelle afdeling.

Han tilføjer, at det russiske militær fremover vil fokusere på at sørge for, at våbenhviler bliver overholdt og på at opretholde freden.

- Med udryddelsen af Islamisk Stat i Syrien vil de russiske styrker fokusere på at yde assistance til det syriske folk ved at genoprette det civile liv og sikre, at våbenhviler indgået af parterne bliver overholdt, siger generalen ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.