Rusland-ekspert efter møde: Vi kunne ikke have håbet på mere

- Forholdet er dårligt, men man kan i det mindste håbe, at det ikke bliver værre, siger Persson, som er forskningsleder ved Totalförsvarets forskningsinstitut, til nyhedsbureauet TT.

Onsdag mødtes de to verdensledere i næsten fire timer under et længe ventet topmøde i Genève i Schweiz.

Efterfølgende fortalte Putin på et pressemøde, at stemningen ved topmødet ikke havde været "fjendtlig".

Men venskab er det ikke. Det er snarere en pragmatisk dialog, påpegede den russiske præsident.

Senere fortalte Biden, at tonen på mødet havde været "god".

På mødet blev præsidenterne blandt andet enige om, at tiden er kommet, hvor deres ambassadører, som er trukket hjem, skal tilbage til henholdsvis Moskva og Washington D.C.

Derudover blev Biden og Putin enige om, at et atomvåbenkapløb ikke har nogen vindere.

Mere end det kunne man ikke have håbet på, mener Gudrun Persson.

- Jeg var lidt urolig for, at det ikke ville gå så godt - at det skulle køre af sporet ved en eller anden anledning. Men det gjorde det ikke, siger hun til TT.