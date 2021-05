Rusland bekræfter millionlån til Hviderusland trods sanktioner

Det står klart, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Hvideruslands leder, Aleksandr Lukasjenko, lørdag mødtes til samtaler for anden dag i træk i den russiske kystby Sotji.

Samtalerne kommer efter en uge, hvor store dele af den vestlige verden har annonceret nye sanktioner mod Hviderusland. Det skyldes, at landet sidste søndag tvang et passagerfly fra Ryanair til at lande i Minsk.

Flyet blev tvunget ned af et hviderussisk kampfly, hvorefter en hviderussisk oppositionsaktivist blev anholdt i lufthavnen sammen med hans kæreste.

Episoden har fået flere vestlige lande til at beskylde Hviderusland for flypirateri. Men på lørdagens møde viste Putin endnu engang sin støtte til hans langvarige allierede Lukasjenko i det seneste opgør med Vesten.

Rusland lovede allerede sidste år Hviderusland et lån på 1,5 milliarder dollar i et forsøg på at stabilisere nabolandet efter et omstridt præsidentvalg, hvor Lukasjenko trods protester og beskyldninger om svindel erklærede sig selv som sejrherre.

Hviderusland modtog første del af lånet på 500 millioner dollar i oktober. Anden del af lånet vil blive udbetalt i slutningen af juni.

Det er uklart, hvornår Hviderusland vil få tredje og sidste del af lånet.

På mødet lørdag diskuterede de to ledere også, hvad der præcist skete, da Ryanair-flyet blev tvunget til landing i Minsk.

Det oplyser talsmand for den russiske regering, Dmitry Peskov. Specifikt ville Putin gerne høre ind til den anholdte oppositionsaktivists kæreste, da hun har russisk statsborgerskab.

- På initiativ fra den russiske præsident blev emnet om den anholdte russiske statsborger taget op. Vi er naturligvis ikke ligeglade med hendes skæbne, siger Peskov ifølge nyhedsbureauet Tass.

Putin og Lukasjenko afsluttede deres møde lørdag med en sejltur ud for Sotji. En video fra turen viser, hvordan de to ledere griner og hygger sig, mens de ser på delfiner ud for den russiske kyst.