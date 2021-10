Ruslands ambassadør Vladimir Barbin ses her deltage ved den årlige nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot i januar 2020.

Rusland bejler til Grønland - vil samarbejde om fiskeri

Rusland har vist stor interesse for et tættere samarbejde med Grønland. Både når det gælder ressourcer, råstoffer og kulturelt samarbejde.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

De russiske planer om et tættere samarbejde kan læses i den udenrigspolitiske redegørelse, som det grønlandske parlament, Inatsisartut, skal behandle 28. oktober, skriver mediet.

Den russiske topdiplomat Vladimir Barbin, der er ambassadør i Danmark, bekræfter de russiske ønsker over for det grønlandske medie.

- Rusland har et stort ønske om tættere relationer til Grønland. Vi har så meget til fælles i den arktiske region, at vi alle kan få glæde af et samarbejde, fordi vi på den måde kan lære af hinanden, siger Vladimir Barbin til Sermitsiaq.

For Rusland handler det om at få udnyttet ressourcerne bedst muligt, særligt når det gælder fiskeripolitikken, siger ambassadøren.

Ifølge Vladimir Barbin ønsker Rusland at samarbejde om at regulere ressourcerne, så "de arktiske kyststater får lige muligheder i fiskeriet".

Rusland er langtfra den eneste stormagt, der søger indflydelse i Grønland. Også Kina og USA gør sig anstrengelser for at stå stærkere i regionen.

I sidste uge meldte EU også, at det ville styrke sit engagement i den arktiske region ved at oprette et kontor i Nuuk. Det blev ikke oplyst, hvornår kontoret vil stå klart.

Arktis bliver anset som en strategisk vigtig region at være til stede i.

Den er rig på naturressourcer og sjældne jordarter, som blandt andet spås en stor rolle i den grønne omstilling.