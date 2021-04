Rusland anholder ukrainsk konsul i Skt. Petersborg

Diplomaten Oleksandr Sosoniuk skal ifølge FSB have forsøgt at skaffe sig adgang til hemmelige oplysninger fra politiets databaser.

Det skal han have gjort med hjælp fra en russisk borger.

Diplomaten, der er tilbageholdt, er konsul på det ukrainske generalkonsulat i Skt. Petersborg.

Tilbageholdelsen skete fredag. Den stod på i flere timer, oplyser Ukraine regering.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass blev Sosoniuk grebet på fersk gerning. Det skete, da han "modtog klassificerede data fra de russiske politimyndigheders databaser".

- Det er uforeneligt med en status som diplomat og er af en åbenlyst fjendtlig natur mod den russiske føderation. Det skriver FSB.

Det antydes, at diplomaten vil blive udvist af landet.

Det holder sig inden for Wienerkonventionen, der garanterer immunitet for diplomater. Det skriver Tass. Et land kan til enhver tid underrette et andet land om, at dets diplomat er persona non grata. Altså ikke ønsket i landet.

Tilbageholdelsen kommer, mens der er voksende spændinger mellem Ukraine og Rusland.

Ukraine siger, at Rusland har sendt titusinder af soldater til Ukraines østlige grænse og halvøen Krim.

Det har vakt uro i Ukraine, at Rusland forsøger at puste til en konflikt i det østlige Ukraine. Her har prorussiske militser siden 2014 haft kontrol over det meste af området. Det skete efter en blodig konflikt, som kostede mange tusinde livet.

Samtidig annekterede Rusland Krim, der var en del af Ukraine.

Dengang blev Rusland beskyldt for tage del i konflikten. Det blev mødt med vestlige sanktioner.