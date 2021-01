Kira Jarmysj, talskvinde for den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj, foran en domstol i Moskva, som fredag har afgjort, at hun skal holdes fængslet i lidt over en uge.

Rusland anholder Navalnyjs talskvinde før demonstration

Talskvinde for den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj oplyser, at hun er blevet fængslet i ni dage.

Kira Jarmysj, talskvinde for den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, er blevet fængslet i ni dage. Det skriver hun på Twitter.

Dermed er hun forhindret i at deltage i en varslet demonstration lørdag.

Oplysningen kommer, kort efter at myndighederne meddelte, at de ikke agter at lade tilhængere af den fængslede Aleksej Navalnyj demonstrere lørdag for kravet om hans løsladelse.

For bag kravet står provokatører, hedder det.

- Forsøget på at afholde offentlige møder, der ikke er sanktioneret, og fulgt op af provokerende handlinger fra deltagerne vil blive opfattet som en trussel mod den offentlige orden og vil øjeblikkeligt blive standset, lyder det i en erklæring fra politiet i Moskva.

Navalnyj er præsident Vladimir Putins mest kendte kritiker og modstander. Han blev anholdt tidligere på ugen, da han vendte hjem til Rusland.

Navalnyj blev i august sidste år forsøgt slået ihjel med nervegiften Novitjok. Det skete under en rejse i Sibirien. Alle spor peger i retning af, at en russisk efterretningstjeneste stod bag. Men det nægter den russiske regering.

I hast blev han fløjet til den tyske hovedstad, Berlin, hvor læger var i stand til at helbrede ham.

Det Europæiske Råds præsident, Charles Michel, har fredag talt i telefon med Putin, og her tog han sagen om den fængslede Navalnyj op.

- Præsidenten for Det Europæiske Råd informerede præsident Putin om den alvorlige bekymring i EU og dets medlemsstater over den seneste udvikling, og han opfordrede til, at Aleksej Navalnyjs rettigheder fuldt ud respekteres, hedder det i en erklæring fra Michels kontor.

Michel konstaterede samtidig, at EU står forenet i kravet om, at Navalnyj skal løslades.