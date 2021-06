Rusland advarer briter: Næste gang bomber vi

Ruslands udenrigsministerium har over for den britiske ambassadør protesteret mod et britisk krigsskibs "farlige og provokerende handlinger" i Sortehavet.

- Vi kan appellere til den sunde fornuft og kræve respekt for folkeretten, og hvis det ikke virker, så kan vi bombe. Det siger viceudenrigsminister Sergej Rjabkov til russiske nyhedsmedier.

Ifølge regeringen i Moskva blev der affyret varselskud fra en russisk patruljebåd. Det var, da den britiske destroyer onsdag befandt sig ud for den vestlige del af halvøen Krim. Der blev også ifølge Rusland kastet flere bomber fra et fly mod den sejlrute, som det britiske skib fulgte.

Den ukrainske halvø Krim blev i 2014 med magt annekteret af Rusland.

For et understrege pointen siger Rjabkov, at i fremtiden vil der ikke bare blive kastet bomber mod den rute, det britiske skib følger, men "også mod målet". Han antyder dermed, at skibet vil blive sænket.

Rusland sagde onsdag, at den britiske destroyer var sejlet op til tre kilometer ind i russisk farvand.

Det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at "HMS Defender" befandt sig ud for det vestlige Krim. Men benægter, at der blev affyret varselsskud eller kastet bomber mod sejlruten.

Ifølge den britiske regering bevægede skibet sig langs en anerkendt sejlrute.

Premierminister Boris Johnson fortalte, at "HMS Defender" var på vej fra byen Odessa i Ukraine til havnebyen Batumi i Georgien.

- Dette er ukrainsk farvand, og det var helt igennem rigtigt at bruge det til at bevæge sig fra A til B, lyder det fra den britiske forsvarsminister, Ben Wallace. Han beskylder piloter i russiske fly for at have foretaget hasarderede manøvrer godt 150 meter over "HMS Defender".