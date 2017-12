Rusland: Vi forsøger at påvirke Nordkorea via åben dialog

Rusland har åbne kommunikationskanaler til styret i Nordkorea, og russerne er parat til at forsøge at øve indflydelse på Kim Jong-uns ledelse.

Nordkorea søger ifølge Morgulov at komme i dialog med USA om landets atomprogram.

USA ønsker en fredelig og diplomatisk løsning på missiltruslen fra Nordkorea, siger talsperson Katina Adams i USA's udenrigsministerium i Washington.

Men nordkoreanerne vil noget andet, mener Adams.

- Nordkorea har gennem handlinger vist, at landet ikke ønsker dialog. Vi må fastholde fokus på at øge Pyongyangs omkostninger i forsøget på at udvikle masseødelæggelsesvåben, siger talskvinden.

Nordkorea har senest prøveaffyret et missil, som angiveligt kan ramme alle byer i USA.

Under testen blev missilet dog fyret meget lodret op i luften. Det nåede en højde på knap 4500 kilometer.

I USA har man planer om at opsætte et missilforsvar på den amerikanske vestkyst.

Det vil formentlig omfatte antiballistiske missiler fra det avancerede Thaad-system, der også er opstillet i Sydkorea.

Systemet, der står på landjorden, er designet til at nedskyde både kortrækkende, mellemdistance- og langtrækkende missiler. Det tager kun få uger at opstille det.

Det antages, at Nordkorea inden for få år vil være i stand til at ramme det nordamerikanske kontinent med atomladninger. Udviklingen i Pyongyang har øget presset på amerikanerne.