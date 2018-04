Rusland: USA og Storbritannien stod bag Skripal-angreb

Han betegner angrebet som en "grotesk provokation", der "blev udtænkt af de britiske og amerikanske sikkerhedstjenester".

Samtidig afviser den russiske spionchef bestemt, at Rusland forsøgte at tage livet af Skripal og datteren med en farlig nervegift.

Narysjkin advarer samtidig om, at Rusland og de vestlige lande ikke må eskalere den nuværende krise til det farlige niveau, man så under den kolde krig.

- Det er vigtigt at stoppe dette uansvarlige spil, hvor indsatsen bliver stadig højere, og stoppe matanvendelsen mellem stater, inden man ender med en ny Cuba-krise, siger han.

SVR-lederen beskylder USA for at være blevet for fikseret på at "bekæmpe den ikkeeksisterende, såkaldte russiske trussel".

Eksspionen Sergej Skripal og hans datter blev alvorligt syge, efter at de havde været eksponeret for nervegiften novichok i den engelske by Salisbury den 4. marts.

Den britiske premierminister, Theresa May, var hurtigt ude og anklage Rusland for at stå bag angrebet. Som reaktion besluttede hun at udvise 23 russiske diplomater.

USA, Canada og en lang række EU-lande fulgte i sidste uge Storbritanniens eksempel og udviste russiske diplomater. Rusland har svaret igen ved at udvise et tilsvarende antal diplomater fra de pågældende lande.

Eksperter fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) er i færd med at undersøge giftangrebet.

Rusland har tilbudt at indgå i en fælles efterforskning af sagen.

Onsdag betegner den britiske delegation i OPCW Ruslands tilbud som "perverst".

Forslaget er "en splittende taktik og endnu mere fejlinformation, der har til formål at undgå de spørgsmål, som de russiske myndigheder må besvare", lyder det i et tweet fra de britiske OPCW-udsendinge.