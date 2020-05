Rusland: USA nedtoner vores rolle i Anden Verdenskrig

På grund af coronavirus-epidemien kunne Rusland ikke gennemføre den store parade, som var planlagt den 9. maj for at markere, at det var 75 år siden, at Nazityskland overgav sig. Men der var dog flyveopvisning over Moskva. Her flyver et optankningsfly og et strategisk bombefly af typen Tupolev Tu 160 over den russiske hovedstad.

Foto: Yuri Kadobnov/Ritzau Scanpix