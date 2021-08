Rusland: USA beder 24 russiske diplomater rejse

Han oplyser ikke, om det skyldes en ny diplomatisk strid mellem de to lande. Der var ikke umiddelbart nogen uddybning fra amerikansk side.

Diplomaternes visa udløber 3. september, oplyser Antonov.

- Næsten dem alle rejser uden en afløser, fordi Washington pludselig har strammet procedurerne for udstedelse af visa, siger den russiske ambassadør i et interview med magasinet National Interest.

USA og Rusland har længe været på kant med hinanden og har tidligere på året udvist hinandens diplomater.

I april udviste USA ti diplomater fra Rusland. Årsagen er, at russerne blandede sig i valget i USA.

Kort efter svarede Rusland igen ved at sende ti amerikanske diplomater ud af landet.

Forholdet var i forvejen køligt. I marts svarede USA's præsident, Joe Biden, ja til et spørgsmål om, hvorvidt han betragtede sin russiske kollega, Vladimir Putin, som en morder.

Forholdet blev dog en smule bedre, efter at de to mødtes ansigt til ansigt for første gang 16. juni.

- Vi håber, at fornuften vil sejre, og at vi kan normalisere russiske og amerikanske diplomaters tilværelse i USA og Rusland ud fra et gensidighedsprincip, siger Antonov.