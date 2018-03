Rusland: Storbritannien skal bevise uskyld for giftangreb

Storbritannien skal bevise, at den britiske efterretningstjeneste ikke selv stod bag giftangrebet på en tidligere russisk spion i den britiske by Salisbury.

Ellers vil Rusland opfatte sagen som et angreb på en russisk statsborger og en stor politisk provokation.

Den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter er tre en halv uge efter angrebet fortsat indlagt i kritisk tilstand.

Storbritannien anklager Rusland for giftangrebet. Rusland nægter omvendt at have forbindelse til sagen.

Mere end 20 lande har udvist over 130 russiske diplomater i solidaritet med Storbritannien.

Rusland vil afgjort besvare udvisningerne af russiske diplomater på et passende tidspunkt. Det oplyser Putins talsmand Dmitrij Peskov.

Han opfordrer de lande, der har udvist russiske diplomater, til at se kritisk på det bevismateriale, Storbritannien bruger til at anklage Rusland for giftangrebet.

Rusland vil afveje USA og Storbritanniens fjendtlighed mod Rusland, før de beslutter, hvordan de vil besvare de mange udvisninger.

Det oplyser den russiske viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov.

Selv om USA har udvist 60 russiske diplomater, er den russiske præsident, Vladimir Putin, fortsat åben over for et møde med den amerikanske præsident, Donald Trump.

- Det afhænger af den amerikanske side, men den russiske side er fortsat åben, siger Dmitrij Peskov.

Trump har i forbindelse med genvalget af Putin sagt, at de to ledere snart skal mødes.

Rusland har dog ikke fået yderligere information fra Washington om, hvorvidt mødet stadig er på dagsordenen.