Rusland: Oplysning om flygtningestrøm fra Idlib er falsk

Rusland siger fredag, at rapporter om, at hundredtusinder af flygtninge er på vej væk fra Idlib i Syrien med retning mod Tyrkiet, er usande.

Erklæringen fra det russiske forsvarsministeriummer blev offentliggjort af nyhedsbureauet Tass. Den understreger, at Rusland følger situationen i Idlib med droner og andre ressourcer.

I erklæringen oplyses der, at Tyrkiets militær har flyttet en stor mængde militært materiel og ammunition til Idlib i de seneste uger.

Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan, advarede tidligere på ugen om et nært forestående angreb i Idlib-provinsen. Et angreb som skulle drive russiskledede syriske styrker ud af provinsen.

- Angrebet vil finde sted i slutningen af februar, hvis ikke syriske styrker trækker sig tilbage, hed det.

Men torsdag sagde Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, at hans land var kommet nærmere en forsoning med Rusland om Idlib-provinsen i det nordlige Syrien.

Præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, siger fredag, at Rusland drøfter muligheden om et topmøde om Syrien med Tyrkiet, Frankrig og Tyskland.

På det seneste har den syriske regeringshær med støtte fra Rusland optrappet offensiven i Idlib, som er den sidste provins, der er kontrolleret af oprørere.

FN sagde midt i denne måned, at syriske styrkers offensiv i Idlib i løbet af de seneste to og en halv måned tvunget over 800.000 mennesker på flugt fra deres hjem. Det er et gennemsnit på knap 11.000 mennesker om dagen.

- Af de over 800.000 mennesker, der er blevet fordrevet i det nordvestlige Syrien fra 1. december til 12. februar, vurderes omkring 60 procent at være børn, meddelte FN's kontor for koordination af hjælpeindsatser den 13. februar.

Tyrkiet huser i forvejen 3,6 millioner syriske flygtninge og siger, at landet ikke kan tage imod flere.