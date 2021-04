Rusland: Ny konflikt i Donbass kan ødelægge Ukraine

Rusland advarer om, at en ny konflikt i Donbass kan "ødelægge" Ukraine. Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, beskylder samtidig den russiske regering for at sende et stort antal soldater til hans lands østlige grænse til Rusland.

Ubekræftede rapporter på sociale medier viser, hvad der hævdes at være foto og video af russiske kampvogne og pansrede mandskabsvogne samt andet militært udstyr. Billederne er angiveligt taget tæt på Ukraines grænser og tæt på Krimhalvøen.

Russerne annekterede Krim fra Ukraine i 2014.

Hvis de påståede russiske aktiviteter bliver bekræftet, så er det en alvorlig udfordring for USA. Præsident Joe Biden har i den forløbne uge haft telefonsamtaler med højtstående ukrainere. Det ses som udtryk for offentlig støtte til præsident Volodymyr Zelenskijs regering.

- Der er til dels tale om den sædvanlige taktik, hvor der skrues op og ned for konflikten for at skabe ustabilitet og understrege Ruslands betydning som en nøglespiller, siger en unavngiven EU-diplomat.

- Vi kan ikke udelukke, at Rusland kalkulerer med en magtdemonstration over for Biden, fordi Moskva finder, at tiden er inde til at spille lidt med musklerne, tilføjer diplomaten.

Rusland og Ukraine har længe beskyldt hinanden for at svigte en fredsaftale for Donbass. Det er en region i det østlige Ukraine, hvor et flertal af befolkningen er prorussisk.

Relationerne mellem Ukraine og Rusland er samtidig forværret af striden omkring gasrørledningen Nord Stream 2 i Tyskland. USA ønsker med støtte fra Ukraine, at projektet opgives. De frygter, at gasledningen vil gøre Tyskland for afhængigt af Rusland.

Nato udtrykker bekymring over Ruslands militære oprustning nær Ukraines grænser. Ukrainske regeringsstyrker har tidligere kæmpet mod separatistiske ukrainere, som støttes af Rusland. Ukraine anslår, at 14.000 mennesker er blevet dræbt i konflikten siden 2014.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at det meste af Ukraines militær synes at forstå faren ved "en varm" konflikt i Donbass. Han siger, at de, der vil starte en ny krig, vil ødelægge Ukraine.