Rusland: Kurdere i Syrien har gennemført tilbagetrækning

For tre uger siden indledte den tyrkiske hær en offensiv i det nordlige Syrien.

Det fik de kurdiske styrker i området til at acceptere en alliance med det syriske regime, der rykkede ind i området og overtog de kurdiske stillinger.

Tyrkiet sagde allerede i sidste uge, at det ikke vil genoptage en militær offensiv i Syrien mod kurdiske styrker.

Tyrkiet stillede som betingelse, at den kurdiske YPG-milits trak sig tilbage fra den såkaldte sikre zone i området.

Zonen er et bælte langs Syriens nordøstlige grænse, som Tyrkiet vil gøre til et sikkert område.

Frem for alt er det afgørende for Tyrkiet, at zonen er fri for medlemmer af YPG. Tyrkiet anser YPG som en terrorbevægelse på grund af organisationens påståede forbindelser til kurdiske oprørere inde i Tyrkiet.

Højtstående kilder i USA's udenrigsministerium sagde tirsdag, at der ikke er sket nogen alvorlig forringelse af sikkerheden omkring fængsler i det nordøstlige Syrien, hvor der sidder indsatte fra Islamisk Stat (IS).

- 99 procent af fængslerne er stadig sikre, sagde en embedsmand.

Tyrkiet indledte for nylig en offensiv i det nordøstlige Syrien og er fra flere sider blevet beskyldt for at undergrave fem års kamp mod IS.

I Washington har embedsmænd tidligere sagt, at amerikanerne ikke har nogen efterretninger om, at medlemmer af IS skulle være flygtet "i noget større omfang."

Præsident Donald Trump har antydet, at kurdiske militsfolk har forsøgt at trække USA mere ind i konflikten i Syrien ved at løslade fanger fra Islamisk Stat. Trump henviste til YPG-militsen, som har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat.